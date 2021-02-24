بريطانيا:إلى متى تستمر ميليشيات الحشد بالهجمات الصاروخية على البعثات الدبلوماسية بدون محاسبة؟!

بريطانيا:إلى متى تستمر ميليشيات الحشد بالهجمات الصاروخية على البعثات الدبلوماسية بدون محاسبة؟!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي  اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء استمرار شن الهجمات الصاروخية  من قبل ميليشيات الحشد التي تستهدف التحالف الدولي والمصالح الامريكية في العراق دون محاسبة من قبل حكومة الكاظمي.وقال كليفرلي في تصريح صحفي، “قلقون من استمرار الهجمات في العراق”.وقال أيضا إن “أولئك الذين يريدون خلق عدم الإسقرار في العراق لن ينجحوا في مسعاهم”، مضيفا “مصرون على مواصلة الدعم للعراق”.وتعرضت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد مساء الاثنين الماضي والتي تضم مباني حكومية ومبنى البرلمان العراقي اضافة الى البعثات الدبلوماسية والدولية إلى قصف بثلاثة صواريخ.وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقدم على تصعيد ضد إيران على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في العراق، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن “غضبها” من هذه الاعتداءات.والأسبوع الماضي تعرض مجمع مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان لهجوم أودى بحياة متعاقد كان يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالموقع.

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