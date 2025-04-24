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- شبكة اخبار العراق
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السوداني: هدفنا إيقاف الاستيراد من الخارج
الجامعة العربية:قمة بغداد ستبحث الملفات السياسية والتنموية ذات الأولوية على الساحة العربية
وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
نائب:السلك الدبلوماسي يمثل صوت العراق في الخارج وليس صوتاً للأحزاب
نيجيرفان ومظلوم يؤكدان على “تحقيق مطالب الكرد في سوريا”
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- عربية ودولية
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية والإمارات وقطر منتصف الشهر المقبل
بوتين يعلن عن انفتاح بلاده لمحادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا
الكرملين: روسيا مستعدة لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة (1.3) مليار دولار على مدار ثلاث سنوات
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- اقتصادية
السوداني: هدفنا إيقاف الاستيراد من الخارج
منظمة التجارة العالمية:العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للسلع في 2024
العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
شركة نفط ذي قار تباشر بحفر 17 بئرا نفطية في حقل الغراف
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- رياضية
الاتحاد العراقي للكاراتيه:توقف المنح المالية وراء عدم مشاركة العراق في بطولة آسيا
الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
اليوم..أربع مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
نادي الجزيرة ينفي تولي (الحسين عموتة) تدريب المنتخب العراقي
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- تحقيقات
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
منظمة بدر: بدعم من مكتب خامنئي والإطار تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة
وزير الخارجية الفرنسي: العراق القوي المستقل عن إيران يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة
الشعب الجزائري يطالب رئيسه بعدم الذهاب للعراق لأنه تحت الحكم الإيراني
الإطار يسعى في الانتخابات المقبلة لتحقيق “الاندماج الوحدوي بين العراق وإيران”
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- اذاعة INN