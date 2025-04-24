بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين

بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت بريطانيا اليوم الخميس تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وكذلك عدد من أجهزة المخابرات. يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت فصائل مسلحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاما.

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