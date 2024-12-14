بريطانيا تطمئن العراق بشأن التغيير الجديد في سوريا

بريطانيا تطمئن العراق بشأن التغيير الجديد في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الخميس الماضي، أنه بحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الدور الرئيسي للعراق في ضمان الاستقرار الإقليمي.وذكر لامي في تدوينة على منصة X، “من المهم التحدث مع رئيس الوزراء العراقي”.وأضاف، “لقد ناقشنا الدور الرئيسي للعراق في ضمان الاستقرار الإقليمي”.وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،  إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية”.

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