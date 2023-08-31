بريطانيا..تعيين (غرانت شابس) وزيراً للدفاع

بريطانيا..تعيين (غرانت شابس) وزيراً للدفاع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عيّن الخميس غرانت شابس في منصب وزير الدفاع.وهو شخصية محافظة سيحتفل بعيد ميلاده الخامس والخمسين في سبتمبر وكان يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ فبراير. وبدلا من شخصية متخصصة في القضايا العسكرية، اختار ريشي سوناك شخصا يتمتع بخبرة سياسية واسعة لهذه الحقيبة الرئيسية، بينما تعد المملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين لكييف في مواجهة روسيا .

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