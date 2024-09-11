بزشكيان:لولا المال العراقي لما وصلت إيران من تطور في بناء المفاعل النووية وصناعة الصواريخ وتقوية اقتصادها

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حزب طالباني:تركيا نصبت أبراج شبكات إتصالاتها الهاتفية لتثبيت احتلالها للعراق
زيدان للرئيس بزشكيان:القضاء العراقي في خدمة المصالح الإيرانية
اليوم..أسعار صرف الدولار = 151000ديناراً
السفارة الأمريكية تعلن عن استهداف منشآتها الدبلوماسية في مطار بغداد الدولي
تحالف الفتح يعلن استمرار دعمه لحكومة السوداني
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اليوم..أسعار صرف الدولار = 151000ديناراً
حكومة السوداني الإطارية تواصل دعم الاقتصاد الإيراني من خلال التوقيع على إتفاقيات متعددة
السوداني يبيع العراق “شلع قلع” لإيران
تركيا:طريق التنمية العراقي يخدمنا اقتصاديا وتجاريا
إيران:زيارة بزشكيان للعراق ستؤمن (100) مليار دولار من خلال التوقيع على (30) إتفاقية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
خبير اقتصادي:بسبب الفشل والفساد..الحكومة أمام تحدي مالي كبير جراء انخفاض أسعار النفط
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