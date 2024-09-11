بزشكيان:لولا المال العراقي لما وصلت إيران من تطور في بناء المفاعل النووية وصناعة الصواريخ وتقوية اقتصادها

بزشكيان:لولا المال العراقي لما وصلت إيران من تطور في بناء المفاعل النووية وصناعة الصواريخ وتقوية اقتصادها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الإيراني بزشكيان في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، “اتفقنا على تشكيل فريق من الخبراء بين البلدين يتولى وضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، تؤسس لتعاون وثيق لاستغلال الفرص المتاحة، ولتحقيق هذه الغاية فإننا بحاجة الى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين”.وأضاف: “نحن بحاجة الى ابرام الاتفاقيات الامنية لكي نتعاون فيما بيننا لمحاربة الارهاب الداعشي والتهريب، كما أن الاتفاقيات التي أبرمت لحد الان حققت نتائج جيدة، ونحن بحاجة الى تشخيص نقاط الضعف لتلك الاتفاقات”.وقال الرئيس الإيراني: “اننا نريد عراقا قويا مستقرا آمنا مستقلا، وفي ظل وجود العراق الآمان المزدهر، فيكون بمقدورنا بناء علاقات أخوية بين البلدين”.وحول زيارته قال بزشكيان إنها “تمثل فرصة عظيمة، وعلى أساس ما تم الاتفاق عليه يعقد الطرفان الاجتماعات التخصصية لمواصلة إبرام الاتفاقيات الجديدة”.يذكر ان إيران معتمدة كليا على المال العراقي  بعد ان جعلته بلدا ضعيفا من خلال أحزابها وحشدها ومرجعيتها الفارسية والخونة والسراق  والمجرمين .

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