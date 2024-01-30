بسبب الظلم والفقر والبطالة والنفوذ الإيراني..العراق في المرتبة (66) عالميا بنسبة الوفيات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يشغل العراق مرتبة متقدمة بنسبة الوفيات جراء “النفوذ الإيراني والفقر والفساد والبطالة والظلم”، حيث يحتل العراق المرتبة 66 عالميًا من اصل 183 دولة. وسجل العراق معدل وفيات يبلغ 19.16 حالة لكل 100 الف نسمة، مايجعله في المرتبة 66 عالميا من اصل 183 دولة، بحسب “وورلد لايف اكسبيكتنسي”، وعربيا، جاء العراق في المرتبة السابعة بعد كل من البحرين اولا، ومن ثم قطر، عمان، السعودية، تونس، اليمن.