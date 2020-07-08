بسبب الفساد..إقليم كردستان يتفكك

بسبب الفساد..إقليم كردستان يتفكك
آخر تحديث:

 السليمانية/شبكة أخبار العراق- اتفق الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، مع الاتحاد الاسلامي الكردستاني على دعم مشروع اللامركزية في محافظتي السليمانية وحلبجة.وقال موقع الاتحاد في خبر ، انه “في اطار اجتماعاته مع الاطراف السياسية، اجتمع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء، مع وفد من الاتحاد الاسلامي الكردستاني”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين الاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والعلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتم التاكيد على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الاطراف وخاصة بين الاطراف المشاركة في الحكومة”.واكد الجانبان خلال الاجتماع، “ضرورة ان تقوم حكومة اقليم كردسان بالعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وعدم اقتصار مشروع الاصلاح على رواتب الموظفين فقط بل يجب ان يشمل جميع القطاعات الأخرى”.واكد وفد الاتحاد الاسلامي “دعمه لمشروع اللامركزية الادارية الذي تنباه الاتحاد الوطني الكردستاني، هذا المشروع الذي يساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *