بسبب الكمامة.. نادل يحصل على تبرعات بـ80 ألف دولار

بدأت قصة النادل عندما التقطت الزبونة صورة له ونشرتها على حسابها في فيسبوك، وكتبت: “هذا لينين غوتيريز من

، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي

. في المرة المقبلة سأتصل بالشرطة، وأحضر إعفاء طبيا”.

وأثار منشور تفاعلا كبيرا على

، حيث علق عليها العديد من المستخدمين، وتشاركها الآلاف، ليس دعما لها بل تعاطفا مع النادل، إذ حظي غوتيريز بمساندة أغلب المتابعين على

و

.

فقد أطلق أحد المتابعين حملة إلكترونية لجمع التبرعات للينين غوتيريز، البالغ من العمر 24 عاما، وتعويضه عن الضرر الذي تسبب له فيه المنشور.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الاثنين، نحو 80 ألف دولار، بحسب موقع سي إن إن.

وشكر الشاب المتبرعين، في مقطع

نشر عبر فيسبوك، قائلا إنه سيستخدم الأموال لتحقيق حلمه بأن يصبح راقصا، وسيتبرع لبعض المنظمات في

.المصدر سكاي نيوز.