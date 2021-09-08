بسبب نقل أطنان من الدقيق إلى إيران..تظاهرة لأصحاب الأفران والمخابز على زيادة أسعار الطحين

بسبب نقل أطنان من الدقيق إلى إيران..تظاهرة لأصحاب الأفران والمخابز على زيادة أسعار الطحين
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 الناصرية/ شبكة أخبار العراق- تظاهر العشرات من اصحاب الافران والمخابز بمدينة الناصرية، الاربعاء، مطالبين بتخفيض سعر الطحين، ورفض ما اسموه بـ”سياسة التجويع” تجاه المواطنين.وقال مراسل شبكة أخبار العراق في ذي قار، ان “العشرات من اصحاب الافران والمخابز تظاهروا امام ديوان المحافظة وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بإيجاد حل لمشكلة ارتفاع اسعار الطحين التي وصلت الى اكثر من 30 الف دينار للكيس الواحد، مما اثر على بيع الخبز والصمون في الافران”.واوضح مراسلنا، أن “المتظاهرين عبروا خلال احتجاجاتهم عن رفضهم لما اسموه سياسة التجويع التي تتبعها الحكومة تجاه الشعب”، فيما بينوا ان “هناك من يحاول ان يضر مدينة الناصرية برفع اسعار الطحين”.هذا وتشهد الاسواق المحلية في ذي قار وعموم المحافظات، ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية ومنها الطحين، فيما ارجع العديد من الخبراء هذا الامر إلى السياسة التي اتبعتها الحكومة ورفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. هذا وأكد مصدر في وزارة التجارة اليوم، ان الحشد الشعبي نقل عشرات الاطنان من الطحين الى ايران لسد عجزها من المادة على حساب  الشعب العراقي.

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