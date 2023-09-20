بس سوالف..الأمن النيابية تدعو إلى تدويل الانتهاكات التركية للسيادة العراقية

بس سوالف..الأمن النيابية تدعو إلى تدويل الانتهاكات التركية للسيادة العراقية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية على البنداوي، اليوم الأربعاء، عدم جدوى المطالبات بالانسحاب التركي دون وجود ضغوط دولية. وقال البنداوي في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية الضغط على تركيا وتدويل انتهاكاتها لدى مجلس الامن كون الاعتداءات على الاراضي العراقية لن تتوقف”. وأضاف ان “الحدود مع تركيا هشة ولا يمكن السيطرة عليها دون قوات اتحادية بالتعاون مع قوات البيشمركة”. وأشار الى ان “لجنة نيابية ستزور السليمانية خلال الأيام المقبلة للاطلاع على تفاصيل القصف الجوي التركي على مطار عربت”. وكان مطار “عربت” في محافظة السليمانية قد تعرض يوم الاثنين الماضي إلى قصف جوي بطائرة مسيرة مجهولة أسفر عن سقوط 6 ضحايا وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني.

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