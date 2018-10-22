بس كلام..العبادي:لن يستقر العراق بوجود المليشيات السائبة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، من خلايا الارهاب، داعيا للتخلص من السلاح المنتشر خارج الدولة.وقال مكتبه في بيان، إن ” رئيس مجلس الوزراء السابق والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي حيا منتسبي وزارة الداخلية قائلا :احييكم ايها الساهرون والمضحون واحيي موقفكم المشهود في خدمة وطنكم وشعبكم والدفاع عنه مع بقية قواتنا الامنية حتى تحقيق النصر “.واضاف العبادي في كلمة خلال زيارته مقر وزارة الداخلية ان “الداخلية هي وجه الدولة ومهمتها خدمة المواطن”، مشيرا الى ان “رجال الداخلية تصدوا للإرهاب بشجاعة حين هاجم شعبنا وقدموا الشهداء والجرحى، اضافة لمهامهم الاساسية”.ودعا العبادي الى “الحذر وان لا تغمض لنا عين ولا لحظة واحدة في مواجهة الارهاب وخلاياه التي تتحين الفرص للاعتداء على المواطنين”، كما دعا لـ”لاستمرار بالتخلص من السلاح المنتشر ومخازن السلاح وسحب اي سلاح خارج الدولة ومواجهة الفساد والفاسدين دون خوف وتردد لأن المفسدين يضعفون عند المواجهة وتسليط الاضواء عليهم” .واكد ان “الامن بالنوع وليس بالعدد”، مشيدا بـ”امتلاك العديد من منتسبي وزارة الداخلية الشهادات العليا”.ودعا لـ”تعزيز هذا التوجه وان تكون لهم مكانة مميزة في الوزارة، فيما كرم مجموعة من عوائل شهداء وجرحى وزارة الداخلية”.