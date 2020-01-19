بشرى ..تيار الحكمة:عشرة أيام ويعلن عن أسم المرشح لرئاسة الوزراء

بشرى ..تيار الحكمة:عشرة أيام ويعلن عن أسم المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد قيادي في تيار الحكمة، الأحد، أن أقصى حد لحسم ملف رئاسة الحكومة سيكون خلال 10 أيام.وقال القيادي في التيار، محمد الحسيني في حديث صحفي، إن “هناك حراكا سياسيا يجري الآن من أجل الإسراع في قضية اختيار رئيس وزراء من أجل حكومة مؤقتة”.وأكد أن “تيار الحكمة يخوض اجتماعات وحراكاً لإقناع القوى السياسية بأن يكون اختيار رئيس وزراء مستقلاً تماماً وله مقبولية، وإظهار خطورة اختيار شخصية سياسية لرئاسة الحكومة”.وأشار الحسيني، إلى إنه “وفق المؤشرات والاجتماعات الجارية منذ يومين، يمكن القول إن حسم اختيار رئيس الوزراء للحكومة الجديدة، سيكون خلال الأسبوع المقبل، أو عشرة أيام في أقصى حد”.

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