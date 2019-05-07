بشرى رمضانية للأكراد..حزب طالباني:حصلنا على 9 مناصب وزارية مهمة في حكومة مسرور

السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، لطيف شيخ عمر، الثلاثاء، عن المناصب التي حصل عليها الحزب في حكومة الإقليم الجديدة.

وقال شيخ في حديث صحفي، إن “حصة الحزب في حكومة الإقليم، هي منصب رئيس البرلمان ونائبي رئيس الحكومة ورئيس الاقليم بالإضافة الى ستة وزارات بينها وزارة البيشمركة”.

وأضاف، ان “الوزارات هي البيشمركة والتخطيط والتعليم العالي والشباب والرياضة والزراعة ووزارة اخرى”.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن “الاجتماعات مستمرة مع الحزب الديمقراطي حتى بعد تشكيل الحكومة لحسم عدد من الملفات بينها وكلاء الوزارات والمدراء والهيئات المستقلة وغيرها”.