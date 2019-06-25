بشرى سارة للشعب العراقي ..النزاهة النيابية “حلفت بالعباس” ستكافح الفساد!!!!!

بشرى سارة للشعب العراقي ..النزاهة النيابية “حلفت بالعباس” ستكافح الفساد!!!!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-اوضحت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، الثلاثاء 25 حزيران 2019، تفاصيل اجتماع اللجنة الخاص بانتخاب رئيس لها والذي انتهى بتسمية النائب علي الصجري رئيساً.وقالت نصيف بتصريح صحفي، انه” تم انتخاب علي الصجري رئيسا للجنة النزاهة بعد حصوله على اغلبية الاصوات بـ(11) صوت، فيما حصل النائب احمد المشهداني على (10) اصوات”.وافاد مصدر نيابي ، الثلاثاء 25 حزيران 2019، بأن لجنة النزاهة النيابية انتخبت النائب علي الصجري رئيساً لها.واوضح المصدر ان ” اللجنة اجتمعت اليوم في البرلمان وانتخبت علي الصجري رئيساً لها بعد 3 جولات”.وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي ان 3 نواب تنافسوا على رئاسة اللجنة هم علي الصجري وعبد الرحيم الشمري واحمد المشهداني واجريت الجولة الثانية بين الصجري والمشهداني قبل ان تحسم الامور في الجولة الثالثة.يذكر ان لجنة النزاهة النيابية بدورتها الحالية هي افسد لجنة وستكرس الفساد وتدمر مؤسسات الدولة عبر الاشخاص المتهمين اصلا بالفساد من خلال تاريخهم القريب وصفحات الاعلام العراقي ملئت بفسادهم  والشعب العراقي على معرفة تامة بذلك هم كل من ( علي الصجري رئيسا للجنة متهم بالفساد والتزوير- عالية نصيف جاسم المتهمة بسمسرة بيع وشراء المناصب واستلام العمولات وابتزاز المقاولين – كاظم عطية كاظم الصيادي المتهم بالاجرام والسرقات – حمد ياسر الموسوي صاحب مصرف الهدى المتهم بتهريب مليارات الدولارات عبر اسماء الموتى ونافذة بيع العملة والوثائق المزورة وهو تاجر حزب الدعوة بزعامة  نوري المالكي).

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