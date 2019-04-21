بشرى للأكراد..اتفاق حزبي بارزاني وطالباني لرئيس الإقليم نائبان!

بشرى للأكراد..اتفاق حزبي بارزاني وطالباني لرئيس الإقليم نائبان!
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشتيوان صادق، اليوم الاحد، التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على ان يكون هناك نائبان لرئيس اقليم كردستان لكن حركة التغيير غير موافقة على ذلك.وقال صادق في مؤتمر صحافي، انه “حسب الاتفاق بين الديمقراطي وكل من التغيير والاتحاد الاسلامي فإنه سيكون لرئيس الاقليم نائبين، مشيرا الى ان التغيير لا توافق على ان يكون منصب نائب الرئيس للاتحاد الوطني ولذلك الحوارات مستمرة بشأن ذلك”. وأضاف صادق انه في “حال موافقة التغيير على منح منصب النائب الثاني لرئيس الاقليم للاتحاد الوطني فسيتم توقيع الاتفاق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني”.واكد ان راتب النائبين  لرئيس الاقليم سيكون 8 ملايين دينار شهريا لكل منهما ترسل من بغداد أسوة بباقي الرواتب وهناك زيادات اخرى في  المناصب لترضية الأحزاب.

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