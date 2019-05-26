بشرى للأكراد..التصويت على رئيس الإقليم الثلاثاء المقبل

بشرى للأكراد..التصويت على رئيس الإقليم الثلاثاء المقبل
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أربيل/شبكة أخبار العراق- حدد برلمان كردستان الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم.ونشرت رئاسة البرلمان على موقعها الرسمي، بيانا مقتضبا أكدت فيه انه تم تحديد الثلاثاء، موعدا لانتخاب رئيس جديد لاقليم كردستان.وكان برلمان كردستان، أعلن الاحد الماضي، عن اسماء المرشحين الذين ترشحوا لمنصب رئيس الاقليم، وهم كل من نيجيرفان بارزاني، واوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح عمر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خدر.يذكر ان برلمان كردستان، أغلق الأسبوع الماضي، باب الترشيح لمنصب رئيس الاقليم، مبينا انه “وبحسب المادة الرابعة من قانون تفعيل مؤسسة رئاسة اقليم كردستان، يجب على البرلمان الاعلان عن اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية خلال يومين”.واكدت مصادر نيابية من برلمان كردستان ان نيجيرفان حصل على 90 صوتا لانتخابه رئيسا للإقليم  وباقي الاسماء هي مجرد ” حشو”.

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