بشرى للشعب العراقي الثائر..مجلس نواب الحلبوسي سيناقش مجزرتي بغداد والناصرية (يوم 19/12)!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن سائرون، ستار العتابي، اليوم الاربعاء، موعد مناقشة البرلمان لمجزرتي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ومنطقة السنك وسط العاصمة بغداد.وقال ستار العتابي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب لم يفلح يوم الاثنين الماضي بعقد الجلسة التي طالبنا بها، بسبب عدم اكمال النصاب القانوني لعقدها”.ورجح العتابي، أن “يعقد البرلمان جلسته الخميس المقبل بعد مجموعة مطالبات لمناقشة أعمال العنف التي طالت المتظاهرين في منطقة جسر السنك ومدينة الناصرية، وخلفتا مئات من القتلى والجرحى”.وطالب النائب عن تحالف سائرون بـ”عرض جميع المقصرين والذين تثبت ادانتهم على القضاء لينالوا الجزاء العادل، وليس فقط اقالتهم خاصة بقضايا ارتكاب الجرائم”.واقدمت قوة مسلحة مجهولة تستقل عجلات دفع رباعي وباصات وسيارات صالون، الخميس الماضي، على فتح النار على المتظاهرين المتواجدين في ساحتي الخلاني والسنك والمعتصمين داخل مرآب السنك والمتواجدين قرب الجسر، فيما اتهمت بعض الجهات السياسية ووعدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر ميليشياوية من العصائب وكتائب حزب الله.وفي محافظة ذي قار، شهدت نهاية الشهر الماضي، تصعيدا عنيفاً قتل على اثره اكثر من خمسين بنيران قوة امنية قال المحتجون انها اخذت اوامرها من رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة انذاك الفريق جميل الشمري.