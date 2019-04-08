بشرى للشعب الكري..اليوم التوقيع بين حزبي بارزاني وطالباني على توزيع الحصص والإيرادات

بشرى للشعب الكري..اليوم التوقيع بين حزبي بارزاني وطالباني على توزيع الحصص والإيرادات
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- يوقع الحزبان الكرديان الحاكمان في إقليم كردستان، الاثنين، اتفاقية تشكيل حكومة الإقليم.وافاد مصدر مطلع،إن “اليوم تعقد في اربيل مراسيم التوقيع على اتفاقية تشكيل حكومة اقليم كردستان وتوزيع المناصب والاعلان عنها”.وأضاف المصدر، أن “الاتفاقية سيوقعها عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نائب رئيس الحزب نيجرفان بارزاني وعن الاتحاد الوطني الكردستاني نائب الأمين العام للحزب كوسرت رسول”.وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس، ان كلا من نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني والنائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي، سيوقعان اليوم، الاتفاق بين حزبيهما لتشكيل حكومة اقليم كردستان، مشيرا إلى انهما سيعلنان عن ما سيتحصل عليه كلا الحزبين من مناصب في الحكومة.وعقد المجلس المركزي للاتحاد الوطني، أمس الأحد، اجتماعا ضم كلا من نائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي والمكتب السياسي والوفد المفاوض للاتحاد مع المجلس تم خلاله طرح اجتماعات واعمال اللجنة والاتفاق الذي توصلت اللجنة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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