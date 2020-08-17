بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة

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كنا:نسعى لتعديل المادة 76 من الدستور وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة الفائزة
نائب يطالب الحكومة بكفية إرسال 320 مليار دينار إلى الإقليم دون سند قانوني
خشان:إجراءات الحكومة بشأن المنافذ الحدودية “إعلامية”فقط
الخدمات النيابية:موعد الكاظمي الانتخابي “كذبة”
اتصال تلفوني ينتهي بسرقة 320 مليار دينار من خزينة الدولة …
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نائب يطالب الحكومة بكفية إرسال 320 مليار دينار إلى الإقليم دون سند قانوني
المالية النيابية:رواتب موظفي الدولة مؤمنة للشهر الجاري
حزب طالباني:حكومة مسرور لاترغب بحل الخلافات مع بغداد وترفض تسليم إيرادات النفط والمنافذ لها
ائتلاف النصر للكاظمي:عليك فرض القانون وسلطة الدولة على الإقليم
نائب:كردستان ملزمة بالاتفاقيات المبرمة مع بغداد
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بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
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- متابعات خاصة
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
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