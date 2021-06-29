بطريقة السلق وبحضور 80 نائب فقط مجلس نواب الحلبوسي يصوت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية!

بطريقة السلق وبحضور 80 نائب فقط مجلس نواب الحلبوسي يصوت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية.وقال مصدر نيابي :ان”المجلس صوت على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية المرشحين من قبل رئيس السلطة القضائية فائق زيدان وبحضور 80 نائب فقط”.واضاف، ان”المجلس صوت ايضا على اضافة فقرة استضافة وزير النفط على جدول اعماله.

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