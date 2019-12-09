بطولة كأس الخليج 25 ستكون في العراق بموافقة جميع الدول المشاركة

بطولة كأس الخليج 25 ستكون في العراق بموافقة جميع الدول المشاركة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس الاتحاد البحريني عضو المكتب التنفيذي في اتحاد كأس الخليج، علي البوعينين، ان ملف استضافة العراق لبطولة كأس الخلجي المقبلة “خليجي 25″، حظي بموافقة الجميع.وقال البوعينين في تصريح نشره موقع استاد الدوحة، ، إن “رؤساء الاتحادات، اتفقت على تنظيم العراق للنسخة المقبلة من كأس الخليج”.واضاف أن “الطلبات الأخرى التي سيتم استقبالها من قبل الاتحادات، ستكون من اجل تسمية الدولة البديلة فقط في حال لم يستطع العراق تنظيم خليجي 25 وليس من أجل التقدم بملفات منافسة للملف العراقي الذي حظي بموافقة الجميع خلال الاجتماع العام لرؤساء الاتحادات الذي جرى على هامش النسخة الحالية من البطولة”.وأكد البوعينين على ان “الأمانة العامة في اتحاد كأس الخليج العربي ستوزع دفتر الشروط والمعايير الواجب توافرها من أجل تنظيم النسخة المقبلة من كأس الخليج – خليجي 25 – على الاتحادات الثمانية فور انتهاء النسخة الحالية”.

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