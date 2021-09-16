بعثة الاتحاد الأوروبي: مهمتنا “مراقبة” الانتخابات العراقية وليس التدخل فيها

بعثة الاتحاد الأوروبي: مهمتنا “مراقبة” الانتخابات العراقية وليس التدخل فيها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، الخميس، أن عملها مختلف عن دور بعثة الأمم المتحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقالت رئيس البعثة فيولا فون كرامون، خلال مؤتمر صحافي، ‪ “سنشارك بمراقبة الانتخابات العراقية وليس التدخل بها”، مشيرة إلى أن “عملها في العراق، قد بدأ فعلياً، وسيكون هناك 80 شخصاً من الاتحاد في يوم الانتخابات“.ولفتت إلى أن “البعثة لديها خبرة كبيرة لمواكبة الانتخابات، إذ سيكون هناك اختيار عشوائي لمراكز الاقتراع، وستعمل بحيادية من غير انحياز لأي جهة كانت، حيث أن التحشيد العالي من المصوتين سوف يشكل قيادة سياسية في العراق”، مؤكدة أن “عملها سيكون مختلفا عن دور بعثة الأمم المتحدة خلال الانتخابات”.

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