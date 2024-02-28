بعد أكثر من (100) المحكمة الاتحادية ترد دعوى بطلان ترشيح (الكريّم) لرئاسة البرلمان لعدم الاختصاص

بعد أكثر من (100) المحكمة الاتحادية ترد دعوى بطلان ترشيح (الكريّم) لرئاسة البرلمان لعدم الاختصاص
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 بغداد/ شبكة أخبار العاق- ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى المرفوعة أمامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان. وفقاً لمصدر برلماني، إن “المحكمة الاتحادية العليا، ردت اليوم، دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، لعدم الاختصاص، يذكر ان رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي ترك المنصب استنادا لقرار المحكمة الاتحادية يوم 18/11/2023 .

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