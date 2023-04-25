بعد أن رفضت واشنطن زيارته..حسين:السوداني غير مهتم بزيارة البيت الأبيض!

بعد أن رفضت واشنطن زيارته..حسين:السوداني غير مهتم بزيارة البيت الأبيض!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، عدم اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقضية السفر الى واشنطن خلال المرحلة المقبلة لانشغاله في قضايا داخلية. وقال حسين في حوار متلفز : ان ” السوداني متفرغ للداخل العراقي و”ليس شرطاً” أن يزور واشنطن ولا توجد اية اجندات لزيارة قريبة لواشنطن رغم نجاح العراق في تطوير العلاقات مع جميع دول الجوار”.يذكر ان واشنطن رفضت زيارته لكونه إيراني الولاء والعقيدة والارتباط.

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