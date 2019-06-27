بعد أن سرق 600 مليار دينار..إقالة الطريحي رسميا من منصبه دون إرجاع المال المسروق

بعد أن سرق 600 مليار دينار..إقالة الطريحي رسميا من منصبه دون إرجاع المال المسروق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- صادقت محكمة القضاء الإداري، الخميس، على قرار إقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي من منصبه.وأفاد مصدر قضائي، إن “محكمة القضاء الإداري صادقت، اليوم، على قرار إقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي من منصبه”.وصوت مجلس محافظة كربلاء، (الخميس 23 أيار 2019)، على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، بسبب ملفات فساد مالية وإدارية.يذكر أن مجلس كربلاء نشر وثائق فساد تدين القيادي في حزب الدعوة عقيل الطريحي بسرقة 600 مليار دينار دون إحالته للقضاء وإرجاع المال المسروق لخزينة الدولة.

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