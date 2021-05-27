بعد إهانة الدولة والحكومة ..الكاظمي:ما قام به حشد الفياض من تطويق المنطقة الخضراء انتهاكاً خطيراً للدستور

بعد إهانة الدولة والحكومة ..الكاظمي:ما قام به حشد الفياض من تطويق المنطقة الخضراء انتهاكاً خطيراً للدستور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، مبينا انه تم التوجيه بالتحقيق الفوري في هذه التحركات.وقال الكاظمي في بيان ، ان “قوة امنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه”.واضاف الكاظمي “شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه والموقوف الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق”.واعتبر الكاظمي المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة “انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة”، مشيرا الى انه “تم التوجيه بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”.وافاد ان “حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن”.يذكر ان الحشد الشعبي منظمة ارهابية مرتبطة بايران مباشرة ولكن رواتبه وتجهيزاته من خزينة الدولة العراقية ومن يترأس الحشد المدعو “فالح الفياض” المصنف على قائمة الارهاب الدولية والمشمول بالعقوبات الامريكية  مع نسخته الثانية المكنى ابو فدك القيادي في ميليشا كتائب حزب الله .

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