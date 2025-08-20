بعد استبعاده من الانتخابات النائب (احمد الجبوري) يرشح أبنه بدلاً عنه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة الجماهير الوطنية أحمد الجبوري (أبو مازن)، امس الثلاثاء، استبعاده من الترشح للانتخابات رسمياًُ.وقال الجبوري في بيان ، إنه “تمَّ استبعادي من خوض الانتخابات، وإنَّني أُعلن أمامكم، وبكل قوةٍ وإيمان، أنَّ المرشح البديل عني هو ابنكم ( مازن أحمد عبد الله )، الذي نشأ في هذا البيت على قيمِ العزة والكرامة، وحمل همومكم كما حملتها، وسيواصلُ ذات النهج بلا تردد ولا مساومة“.وأضاف: “سأبقى معكم وأُكرسُ وقتي وجهدي ونفسي لخدمة المشروع والهوية، وخدمتكم بكل ما أُؤتيت من قوةٍ واصرار، وأصواتكم اليوم ليست لشخص ٍبعينه، بل لمشروعٍ، لهويةٍ، لوحدةٍ لا مساومة عليها، وإننا جميعاً على يقين أنَّ التفافكم حوله هو التفاف حول الحقّ، وحول المستقبل الذي نصنعه بأيدينا“.وتابع: ” لتكن أصواتكم في صناديق الاقتراع صرخةً مدوّية في وجه الإقصاء، ورسالةً واضحة أنَّ المشروع لا يُستبعد، وأن الصوت الحر لا يُسكت، وأن الدماء تمتد لتصونَ الأمانة وتواصل المسيرة”، بحسب وصفه.

