حزب طالباني: دكتاتورية حزب بارزاني وراء خراب الإقليم
الإطار: المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة من الولائيين وإيران أولاً وأخيراً
بعد استلامه (30) مليون دولار باع أولاد صدام للأمريكان..نواف الزيدان يعترف بخيانته
الضمير الإيراني العامري: نرفض حل الحشد الشعبي أو نزع سلاحه إلا بعد طرد القوات الأمريكية
الولائي زيدان: قانون العقوبات يعاقب من يشارك بالحرب الروسية الأوكرانية
اليوم ..المواجهة بين فريق زاخو ومضيفه العين الإماراتي
اليوم ..إقامة أربع مباريات ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم
لأول مرة ..العراق عضو في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد
بغداد تحتضن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال
اليوم..المواجهة الحاسمة بين المغرب والأردن في بطولة كأس العرب 2025
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
ميليشيا العصائب تتراجع عن “النزع” وتؤكد انها ستبقى لحماية إيران ومشروعها
مصدر إطاري: فصائل الحشد طالبت ضمانات بعدم استهدافها ومشاريعها الاقتصادية مقابل “النزع”
الحشد الشعبي: سنكشف عوراتنا أمام العالم مقابل الحفاظ على مكاتبنا الاقتصادية
وزير النقل الولائي محيبس يعبر عن سعادته باحتلال العراق رسمياً من قبل إيران من خلال قطارها!!
