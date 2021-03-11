بعد الإنزعاج التركي الإيراني وصمت بغداد حكومة الإقليم تتراجع عن خارطة “دويلة كردستان”

بعد الإنزعاج التركي الإيراني وصمت بغداد حكومة الإقليم تتراجع عن خارطة “دويلة كردستان”
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق-قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل ،الخميس، في مؤتمر صحفي عقده بأربيل ،الخميس، توضيحاً بشأن طوابع بريدية تذكارية اُقترحت كنماذج للزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى الإقليم في إطار جولته في العراق.  وقدم فنانون لوزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان ستة نماذج لطوابع خاصة بالزيارة البابوية التاريخية إلى أربيل، ومنها طابع أزعج تركيا وإيران بسبب خارطة “كوردستان الكبرى”. مشيراً إلى أن تلك الطوابع ليست سوى مقترحات ولم يتم اعتمادها”. وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان تتعامل مع ملف كهذا في إطار الدستور والسيادة العراقية فضلاً عن احترام مبدأ حسن الجوار”.  وجدد المتحدث الحكومي التأكيد على أن “نماذج الطوابع مجرد تصاميم مقترحة، مضيفاً في الوقت نفسه “حكومة الإقليم لم توافق عليها بعد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *