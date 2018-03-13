بعد السيطرة الإيرانية المطلقة على العراق سياسياً وأمنياً..فر..مسؤول الملف الاقتصادي الإيراني في العراق!

بعد السيطرة الإيرانية المطلقة على العراق سياسياً وأمنياً..فر..مسؤول الملف الاقتصادي الإيراني في العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عينت إيران، اليوم الثلاثاء، سفيرها السابق في العراق “حسن دانائي فر” مسؤولا عن الملف الاستثماري الاقتصادي في العراق .وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء، إن “الخارجية الإيرانية سمت دانائي فر مسؤولا عن الملف الاستثماري الاقتصادي بالعراق على اعقاب توقيع نائب الرئيس الإيراني مذكرة تفاهم في زيارته الأخيرة مع العراق بشأن اعتماد الثلاثة مليارات للعراق من ((موارد العراق)) في اطار عملية إعادة اعماره”.وأضاف ان “المسؤول سيقود وفد الشركات الإيرانية للمشاركة في اجتماع هيئة الاستثمار الوطنية الخاص بإعلان الفرص الاستثمارية، وبمشاركة العشرات من الشركات الامريكية والبريطانية والإيطالية والاسبانية والفرنسية والسعودية والكويتية والاماراتية والمصرية”.وأشار الى ان “دانائي فر سيكون وسيط السفارة الإيرانية في مسك ملفات الاعمار والاستثمار والمشاريع التجارية بين البلدين الجارين”.يذكر ان فر كان سفير ايران في العراق وهو مهندس تدمير الصناعة الوطنية العراقية وكذلك تدمير الزراعة من خلال ضخ البضائع الايرانية الفاسدة الى الاسواق العراقية بحيث وصلت قيمة الصادرات الايرانية للعراق نحو 14 مليار دولار سنويا وتحاول ايران زيادة هذا المبلغ ليصل الى 22 مليار دولار سنويا كل ذلك على حساب العراق وبموافقة قادة التحالف الشيعي  واسناد الحشد الشعبي.

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