بعد تهديده للسوداني ..مفوضية الانتخابات تعيد(حسين عرب) للسباق الانتخابي!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الأحد، إعادة النائب حسين عرب للسباق الانتخابي، بعد استبعاده قبل أيام لأسباب تتعلق بتقديمه شهادة دراسية غير صحيحة.وكان حسين عرب، قد استبعد من الانتخابات بقرار من مجلس المفوضين، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية ورود وثيقة رسمية موجّهة من هيئة النزاهة الاتحادية إلى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، تشير إلى عدم صحة صدور الوثائق المقدمة من قبله، وفقاً لكتاب لجامعة الإمام جعفر الصادق.يذكر أن عرب، قدّم في وقت سابق، طلبا رسميا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من السباق الانتخابي بسبب ما أسماه “استغلال موارد الدولة”.

