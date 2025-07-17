بعد حريق سوق الكوت..يفترض استقالة الحكومة

بعد حريق سوق الكوت..يفترض استقالة الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الحداد الرسمي ثلاثة أيام تضامناً مع عوائل ضحايا حادثة حريق الكوت.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ، أن ” مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.وأشار الى أن “مجلس الوزراء أعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام تضامناً مع عوائل ضحايا حادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت”.يذكر ان الحريق تسبب بمقتل اكثر من 70 مواطنا بسبب الفساد الحكومي والفوضى الأمنية وتعدد القرارات والعراق عبارة عن دول وليس دولة واستقالة الحكومة واجب وطني لكثرة الحوداث اليومية في قتل العراقيين وسرقات المال العام وانعدام السيادة وفقدان كرامة الانسان العراقي.

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