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مصدر مطلع:من أجل الولاية الثانية..السوداني يوافق على إرسال الرواتب للإقليم خلافا لقانون الموازنة
رشيد والسوداني:المصالح الشخصية والجيوب تتقدم على مصلحة العراق
بعد حريق سوق الكوت..يفترض استقالة الحكومة
حركة كردية:حكومة الإقليم مستمرة بالضحك على حكومة الإطار
مصدر حكومي:الإقليم “الرابح”في الاتفاق بشأن الرواتب والخاسر الخزينة الاتحادية
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مصدر مطلع:من أجل الولاية الثانية..السوداني يوافق على إرسال الرواتب للإقليم خلافا لقانون الموازنة
حركة كردية:حكومة الإقليم مستمرة بالضحك على حكومة الإطار
مصدر حكومي:الإقليم “الرابح”في الاتفاق بشأن الرواتب والخاسر الخزينة الاتحادية
الصين وتركيا اكثر دولتين توريدا للبضائع إلى العراق خلال 2024
اليوم: أسعار صرف الدولار =141500 ديناراً
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مصدر مطلع:من أجل الولاية الثانية..السوداني يوافق على إرسال الرواتب للإقليم خلافا لقانون الموازنة
بعد حريق سوق الكوت..يفترض استقالة الحكومة
حركة كردية:حكومة الإقليم مستمرة بالضحك على حكومة الإطار
مصدر حكومي:الإقليم “الرابح”في الاتفاق بشأن الرواتب والخاسر الخزينة الاتحادية
نائب:خامنئي أبلغ زعماء الإطار بالدعم لإجراء الانتخابات لنصر المقاومة
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