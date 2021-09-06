بعد كل خرق أمني القائد العام يجتمع بالمجلس الوزاري للأمن الوطني

بعد كل خرق أمني القائد العام يجتمع بالمجلس الوزاري للأمن الوطني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء امس الاحد،  تشكيل لجنة مركزية للتحقيق بخروقات كركوك.وقال بيان لمكتبه الإعلامي، إن “الكاظمي ترأس امس، اجتماعا طارئاً لمجلس الأمن الوطني، جرى خلاله مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة، وبحث وضع آليات فاعلة؛ لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية في محافظة كركوك.وأكد الكاظمي، خلال الاجتماع، “ضعف إمكانيات العدو، ولكن سوء الإدارة والتقصير أحياناً في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات”، مشدداً على “أهمية وضع آليات جديدة لتجنب تكرار الحوادث الأمنية”.وشدد على “ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات”، موجها بـ”تشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات، ومنع تكرارها. وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن “محافظة كركوك تمتاز بتنوعها، وهناك من يسعى إلى خلق فتنة، ولاسيما ونحن مقبلون على انتخابات مصيرية”.واطلع الكاظمي، حسب البيان، على “تقرير القيادات الأمنية عن أسباب الحادث، وقدم توجيهاته لتحسين أداء قوات الأمن ومنع تكرار الخروقات الأمنية”.ووجّه رئيس الوزراء، بـ”القيام بعملية نوعية استباقية، تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشكيل وتكرار الخروقات”.

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