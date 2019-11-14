بعد ما ننطيها

بعد ما ننطيها
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بقلم:مؤيد حميد

أنهم يتخبطون ويترنحون وينامون في مواقع بديلة بحراسة لا تصدق , ويتوقعون في أية لحظة أن ملك الموت قد دنى منهم , والقيلولة ما عادت تنفع حتى أشعار أخر .. السابقون , من طار بحقيبة صغيرة , واللاحقون على أهبة الاستعداد , والناطق بأسم القائد العام يتحدث عن قنابل بطعم الفراولة ورصاص مستحب ..

هم راهنوا على بعد ما ننطيها , والشعب قال كلمته أخذناها شلع قلع .. لا يونامي محجب ومكياج لتعديل الدستور وأنبطاح أخر لقانون أنتخابات مزيف ولا مفوضية مبنية على الاستخارة , هؤلاء بحاجة الى تسونامي عراقي خالص وعلى طريقة ثورة العشرين الفراتية , لانهاء وجودهم , ورميهم في البحر ..

هم عزلوا الجيش العراقي المغوار , ووضعوه في زاوية وجردوه من كل شئ , ويبالغون في نظرية المؤامرة وجنون الارتياب , ويعتقدون أن قياداته أمريكية , وهذا ما يتعارض مع دستور ولاية الفقية ..

هم أشركوا السلطة القضائية في جرائم الرئاسات الثلاث , لاضفاء صبغة قانونية على أعدامهم الشباب الثائر وحماية ذيولهم القمعية من أية أجراءات قضائية لحالات الخطف والاعتقال للناشطين وشباب الثورة ..

هم يبيتون للثورة وشبابها أمرا جللا , وقد يحرقون بغداد بكاملها , أو يمنحون كركوك للكرد أو يصنعون فيلما بطريقة تراجيدية لسرقة موجودات البنك المركزي , أو قد نسمع أن الحلبوسي الذي يستغل هذه الظروف , ويصدر قوانين كانت محرمة على النواب مناقشتها , كتثبيت جميع الصحوات وتعويض المتضررين والمفقودين وأعادة النازحين ..

هم ليسوا رجال دولة , أنهم عصابات سفلة , وحثالات أنتقتهم أمريكا من شوارع لندن وطهران ودمشق وستوكهولهم , ورمتهم في أرض الرافدين , لتفتيت الوطن وأذلال شعبه وسرقة مستقبل أجياله , ولكن هيهات من شعب العراق الذلة والخنوع , والثورة مستمرة حتى شلعهم وقلعهم جميعا .. وليخسأ المتأمرون !!!

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