بعد مرور شهر..البرلمان العربي يقرر عقد اجتماع لمناقشة تظاهرات العراق

بعد مرور شهر..البرلمان العربي يقرر عقد اجتماع لمناقشة تظاهرات العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر البرلمان العربي، الخميس، 31 تشرين الأول، 2019، عقد اجتماع وزاري لمناقشة الاحتجاجات في العراق، فيما عبر عن إدانته ’’قتل المتظاهرين’’.وقال البرلمان في بيان ، أنه “يتابع بقلق شديد تطورات الاوضاع في جمهورية العراق، في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة بغداد، وبعض المحافظات والمدن العراقية منذ الأول من اكتوبر 2019، وما رافقها من أعمال عنف أدت الى مقتل واصابة الالاف من المتظاهرين وقوات الأمن، واعتداء على مؤسسات الدولة الرسمية ومقرات بعض الاحزاب والممتلكات العامة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *