بعد نهاية التهديد العسكري..علاوي:حماية إيران واجب “شرعي”!

بعد نهاية التهديد العسكري..علاوي:حماية إيران واجب “شرعي”!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بعث زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين، رسالة عاجلة يحذر فيها من تصعيد الاوضاع في المنطقة.وقال علاوي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رسالة عاجلةً الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وانطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة واحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ويوسف بن احمد العثيمين الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ورئاسة القمة العربية حول التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة”.وحذر علاوي، في رسالته من “التصعيد في المنطقة والعالم”، مشددا على “ضرورة ان تكون العلاقة بين الدول مبنيةً على اساس احترام السيادة”.ودعا، إلى “عدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بالشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية بهذا الصدد”.يذكر ان التهديد العسكري بين واشنطن وطهران انتهى وهما اقرب للحوار والشيطان الاكبر اصبح من الماضي.

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