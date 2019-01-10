بعد وكت..مفوضية الانتخابات منحت إجازات تأسيس أحزاب دون إكمال ضوابط تشكيلها

بعد وكت..مفوضية الانتخابات منحت إجازات تأسيس أحزاب دون إكمال ضوابط تشكيلها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إنذاراً للأحزاب السياسية في البلاد.وذكر بيان صادر عن مجلس المفوضين في المفوضية،’إستناداً الى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل وقانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 وبعد مناقشة مذكرة دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية، فقد قرر المجلس ماياتي:ـ توجيه إنذار الى الاحزاب التي منحت إجازة تأسيس مشروطة وعليها مراجعة دائرة الاحزاب لاستكمال الشروط اللازمة لتأسيس الاحزاب وخلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا لاحكام القانون المذكور.ـ توجيه إنذار الى الاحزاب التي لم تستكمل اجراءات التسجيل لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لاستكمال اجراءاتها وخلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا لاحكام قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية.ـ رفض طلبات تسجيل الاحزاب التي مضى عليها فترة طويلة وبدون مراجعة من قبل مقدميها وذلك استنادا الى احكام قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية.يذكر ان عدد الاحزاب في العراق تجاوز الـ 205 حزب وجميعها تعمل خلافا لقانون الاحزاب من حيث التمويل والارتباط المسلح ومقراتها التي اصبحت غرف تحقيق وتعذيب وابتزاز للمواطنين دون رقابة من قبل مفوضية الانتخابات أو حتى من البرلمان.

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