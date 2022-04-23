بغداد تحتضن الجولة الخامسة من المباحثات السعودية الإيرانية لصالح مشروع الأخيرة

بغداد تحتضن الجولة الخامسة من المباحثات السعودية الإيرانية لصالح مشروع الأخيرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وكالة انباء إيرانية، السبت، عن احتضان العاصمة العراقية بغداد اجتماعات الجولة الخامسة المباحثات بين كبار مندوبي إيران والسعودية، مسؤولي البلديْن رسما رؤية أكثر وضوحاً لاستئناف العلاقات.ونقلت قناة الميادين قولها، إن “الجولة الخامسة من المباحثات بين كبار مندوبي إيران والسعودية انعقدت في العراق الخميس الماضي”.وأضافت الوكالة، أن “مسؤولي البلديْن رسما رؤية أكثر وضوحاً لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية”.وبحسب الوكالة، فإن “مسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعي المستوى لعبوا دوراً مهماً في ترتيب اجتماعات مشتركة بين ممثلي طهران والرياض”.يذكر ان إيران دمرت العراق في كافة المجالات وقطعت عنه المياه وحكومة الكاظمي تقدم كل وسائل الدعم والخدمة لحكومة الملالي في طهران.

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