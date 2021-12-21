بغداد تخصص( 28) مليار دينار لاعمار سنجار

بغداد تخصص( 28) مليار دينار لاعمار سنجار
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- قرر الكاظمي، تشكيل لجنة لاعمار قضاء سنجار برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الاعلامي ، الثلاثاء.وذكر البيان، أن اللجنة تضم بعضويتها عدداً من المسؤولين ومديري الدوائر، موضحا أن اللجنة ستقوم باعداد خطة لاعمار القضاء والقرى التابعة له واعادة تأهيل البنى التحتية بجميع القطاعات الخدمية.وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص مبلغ 28 مليار دينار لتنفيذ هذه الخطة.

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