بغداد تعاني الخراب والدماربسبب هيئة استثمار بغداد !

بغداد تعاني الخراب والدماربسبب هيئة استثمار بغداد !
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بقلم:زهير الفتلاوي

كل المسؤولية في الحكومة والدولة يطالبون بتغيير المسؤولين في هيئة استثمار بغداد ، مشاريع فاشلة وفاسدة جرفت الأخضر واليابس ولا مشاريع استثمارية حقيقية مبنية على اسسس علمية وفيها مشاريع اعمار وتنمية وتشغيل الشباب والخريجين الباحثين عن العمل . كثير من النواب وخاصة من بغداد يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل وانقاذ بغداد من هذا المأزق وهو السيطرة على اراضي المؤسسات الحكومية وتمنح لها اجازات استثمار بدون علم وداريه الوزارات صاحبة العلاقة والارض مملوكة لها ومسجلة في وزارة المالية ولكن يفاجئون بوجود مشاريع استثمارية تحوم حولها ملفات الفساد . لا وجود للمشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة ، الزراعة ، والتجارة ، فقط مولات تجارية لتسويق البضائع الصينية الرديئة ،بوجود الزحام الشديد واختناق العاصمة والتخطيط الفاشل ولكن المستفيد الوحيد هو المستثمر وبغداد تعاني الخراب والدمار والمشاريع فاسدة وفاشلة والمصالح الشخصية والحزبية واضحة من اجل البقاء في المنصب وتقسيم بغداد على التجار ورجال الاعمال والنظافة والبيئية والجمالية والمساحات الخضراء طز فيها وهي معدمه ومهملة المواطنين يصرخون ويناشدون رئيس الوزراء التدخل الفوري وحل هيئة استثمار بغداد وتشكيل هيئة جديدة تكون من المسؤولين الامناء والنزهاء وأقوياء يدافعون عن المصلحة العامة للبغداديين وليس همهم عقد الصفقات وبيع الاجازات من اجل جني المليارات . وأعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي ، عن تقديم طلب الى رئاسة اللجنة لتشكيل لجنة تحقيقية . وقال الخزعلي في بيان صحفي انه “تم تقديم طلبا رسميا يقضي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الملفات والوثائق التي تدين رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي وتورطه بعمليات فساد “. مضيفا أنه “من خلال تلك الوثائق الموجودة سيتم تشكيل لجنة نيابية تحقيقية” ، مؤكدا أنه “على ثقة مطلقة بأن هذه الملفات تدين الزاملي وتورطه بالعديد من الفساد “. ننتظر من محافظ بغداد الرد والايضاح وتقع المسؤولية على شخص السيد رئيس الوزراء بتعيين امين جديد لبغداد وانهاء ملف تدمير وخراب بغداد بسبب مشاريع فاشلة وفاسدة تقوم بها هيئة استثمار بغداد .

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