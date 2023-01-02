بغداد وبكين يتفقان على التعامل المصرفي وفق المعايير الدولية

بغداد وبكين يتفقان على التعامل المصرفي وفق المعايير الدولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البنك المركزي العراقي الحقوقي مصطفى غالب مخيف، الاثنين، أن البنك المركزي منفتح على تعزيز العلاقات المصرفية مع دول العالم.وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، استقبل اليوم سفير جُمهوريَّة الصين الشعبيَّة لدى العراق تسوي وي”.وجرى خلال اللقاء، “بحث أوجه التعاون الثنائي بين بغداد وبكين وتسهيل حركة التعاملات المصرفية والتبادل التجاري على وفق المعايير الدولية”.وأكد مخيف وفقاً للبيان، أن “البنك المركزي العراقي منفتح على تعزيز علاقاته المصرفية مع دول العالم بما يخدم مصلحة القطاع المصرفي العراقي”.

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