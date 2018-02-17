بكر:رغبة ألمانية لإعادة اللاجئين قسراً إلى العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي أمين بكر، اليوم السبت، عن وجود رغبة ألمانية لإعادة اللاجئين قسراً إلى العراق، داعيا الحكومة للتدخل.وقال بكر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن “هناك معلومات توفرت لدينا عن وجود رغبة المانية لإعادة ما يقارب العشرة الاف طالب لجوء عراقي الى البلد بشكل قسري بعد رفض طلباتهم اضافة الى وجود نية من الاتحاد الاوربي لفتح حوارات مع الحكومة الاتحادية بشان اعادة العراقيين من طالبي اللجوء”.وأضاف انه “بهذا الشأن نود ايضاح عدة امور مهمة اولها ان مجلس النواب سبق له وان اصدر بدورته النيابية السابقة قرار في عام 2012، يؤكد فيه رفضه اعادة العراقيين المتواجدين في الخارج قسرا ويدعو الحكومة لعدم التعاون باي اجراءات من شانها اعادتهم للعراق دون ارادتهم مع فرض غرامات مالية من قبل وزارة النقل على جميع شركات الطيران التي تساهم بنقل اولئك اللاجئين قسرا الى العراق”.وتابع “كما اننا تقدمنا في نيسان من العام الماضي بطلب مرفق بتواقيع 104 نائب لإصدار قرار جديد يلزم الحكومة بمنع التفاوض او الجلوس على طاولة حوار مع الدول الراغبة بإعادة العراقيين من طالبي اللجوء اليهم قسرا ولم يتم عرض هذا الطلب بجدول الاعمال حتى اللحظة رغم مضي عشرة اشهر على تقديمه”.ودعا رئاسة مجلس النواب الى “ادراج الطلب على جدول اعمال الجلسات للتصويت عليه”.كما نشدد على ان “ارجاع العراقيين قسرا يعتبر مخالفا لكل مواثيق حقوق الانسان وعلى الحكومة العراقية عدم تسهيل اي اجراءات تتخذها تلك الدول لاعادتهم قسريا”، كما ندعو وزارة الخارجية والوزارات الاخرى المعنية بقضية متابعة اوضاع اللاجئين الى “لتفاعل الايجابي بهذا الملف والسعي لعقد مؤتمر دولي لحل هذه المشكلة دون مفاقمة ازمة العراقيين في دول المهجر”.