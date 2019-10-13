بكر:صحيح البيشمركة لاتحترم أوامر القائد العام ولكن على بغداد صرف مخصصاتهم!

بكر:صحيح البيشمركة لاتحترم أوامر القائد العام ولكن على بغداد صرف مخصصاتهم!
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلن المستشار الاعلامي لوزير البيشمركة ميران بكر، اليوم الأحد، عن قرب زيارة وفد من وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان إلى العاصمة بغداد لمناقشة صرف مخصصات قوات البيشمركة.وقال بكر في بيان ، إن “وفد وزارة البيشمركة سيجتمع مع المسؤولين في وزارة الدفاع لمناقشة توفير تخصيصات ومستلزمات قوات البيشمركة رغم عدم خضوعها لاوامر القائد العام عادل عبد المهدي “.وأضاف أن “الوفد سيبحث أيضاً تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش والاوضاع في المناطق المستقطعة”.

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