بكين تحظر سكانها من تناول الحيوانات البرية

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رسالة من حكومة مسرور الى عبد المهدي:حكومتنا ملتزمة بالقانون والدستور!
الأحزاب الكردية للكاظمي: تنفيذ مطالبنا مقابل التصويت على حكومتك
قوباد:لقائي بالسفير تولر لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل
المالية النيابية ترفض فرض ضرائب جديدة على المواطنين
الخطيب:لن ترفع كفاءة المنظومة الكهربائية في ظل دولة الفساد والإرهاب
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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