بكين لواشنطن:الأمن الإقليمي ليس بتعزيز القوات العسكرية

بكين لواشنطن:الأمن الإقليمي ليس بتعزيز القوات العسكرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس أن “المخاوف الأمنية المنطقية” لروسيا “يجب أن تؤخذ على محمل الجد”، كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان.وقال وانغ في المحادثة الهاتفية التي تناولت التوتر بشأن أوكرانيا، إنه “لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي عبر تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية”.

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