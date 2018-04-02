بلاد موسم الخيبات والردح الانتخابي !

في بلدي سوف يجري اخراج المسرحية الانتخابية الرابعة بعد الغزو الاميركي لارضه .. المسرحية من اخراج عدة مخرجين رئيسيين الاميركي والايراني وبمساعدة التركي والخليجي بادوار ثانوية .. الممثلون النجوم لاعبوا الادوار الرئيسة منذ تأسيس المسرح ثابتون وحتى الكومبارس منهم يتكررون في كل موسم مع بعض التغيير في هذا الموسم – المشجعون كل ينعق لنجمه المفضّل وكل له مهاويله المرتزقة ، واما الجمهورالحر فهو كاره وناقم للحضور الى المسرح على الرغم من الترويج الاعلامي لقنوات الكبار ( الحيتان ) وتقديم الهدايا البائسة لمن يحضر من فرش السبيس الى توزيع الاوراق النقدية مباشرة او شراء البطاقات الانتخابية من بعض المشايخ الرخيصة لبعض الحمائل والقبائل !
بعد خمسة عشر عام عجاف اصبح العراق بلد الغرائب والعجائب واللامعقول .. بسبب حكم الجهلة والاميين – معدومي الضمير – ففي كل مرفق تجد الفوضى .. في المستشفيات مثلاً، يقف الانسان مذهولاً ، فلا علاج متوفر ولا ابسط شروط النظافة لمؤسسة صحية ، ومن اغرب الغرائب ان يتهم نقيب الصيادلة فيه باستيراد ادوية فاسدة ، في المدارس بؤس يتمظهر بغياب دورات المياه والماء الصالح للشرب للتلاميذ ، او افتراش الارض لعدم توفر الرحلات ، والمدارس البعض منها طينية .. بلد غني منهوب الثروات بطبقة حاكمة فاسدة حد لانظير لها في العالم ، الف واربعين مليار دولار اميركي قيمة الموازنات المقرة في البرلمان لغاية اليوم ، وحال البنى التحتية او غيابها لايوصف ، لا في المنطقة ولا في العالم – وكل هذه المآسي وفضائح النظام الحاكم ولا احد منهم يبالي بماقيل فيه ، لحد ان العاهرة قد تتحسس من الكلام الاّ هؤلاء ، ولذا يطالبون الشعب بالمشاركة في الانتخابات لكي يمنحهم الشرعية امام العالم الذي يصفهم كافسد نظام سياسي في الارض ، والشعب المغلوب على أمره يعرف ان كل شيء مرتب لكي تكون النتائج كما يريدون .. الهيأة الانتخابية محاصصة بين الحيتان ، وسانت ليغو بـ صيغته الجديدة لايسمح بصعود الكيانات الصغيرة المنافسة للحيتان !
النائب الجريئ مشعان يقترح ان لاتنتخب اي رقم واحد في اي قائمة من القوائم المعروفة وانتخب نزيه وشريف ومعروف وان كان في اسفل القائمة وهو اقل شراً من العزوف عن المشاركة في مسرحية الانتخابات ! لنا الله في هذا العراق !