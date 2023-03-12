بلاسخارت:إيران وتركيا وراء أزمة المياه في العراق ولا بد من معالجة ذلك

بلاسخارت:إيران وتركيا وراء أزمة المياه في العراق ولا بد من معالجة ذلك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الأحد، أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية جراء قطع المياه عنه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا  فيما أشارت إلى وجوب التحرك الجماعي لوضع الحلول.وقالت بلاسخارت، إن “الأمم المتحدة جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة وهو شعور بوجود حاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق”.وأضافت، “علينا أن نتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده”، مؤكدة “حاجة العراق إلى الدعم سواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها”.وتابعت “نحن هنا اليوم لبناء شراكات وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة هو كوننا شريكا مهما يدعو للحوار الفعال وتقديم المساعدة الفنية بشأن ما هو قيد المفاوضات”.وأشارت إلى “وجود العديد من الوكالات والتمويل والبرامج لمساعدة العراق على التخفيف من وطأة التغير المناخي والتكيف معه”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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