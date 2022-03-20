بلاسخارت:الخلافات في العراق يُمكن أن تُحلّ بالحوار

بلاسخارت:الخلافات في العراق يُمكن أن تُحلّ بالحوار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينيس-بلاسخارت، اليوم الأحد، ان الخلافات في العراق يمكن ان تحل بسرعة.وقالت بلاسخارت في بيان ، ان ” الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 اليوم الدوليّ للنوروز، وهذا الاحتفال العريق بتجدّد الحياة في أول أيام الربيع له دورٌ مهم في تقوية الروابط بين الشعوب، فهو يُؤذن بتجديد الحياة والوئام، وإعلاء قيم السلام والتضامن والتسامح والمصالحة”.واضافت ان “هذه القيم ضروريةٌ اليوم أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، إذ نواجه التهديد الوجوديّ المتمثل في تغيّر المناخ، والذي يؤثّر سلباً في حياتنا وفي كوكبنا، ولا ننسى جائحة كوفيد-19 التي ما تزال تتسبب في خسائر بشرية”، مشيرة الى ان “الصراعات القريبة والبعيدة، والنزاعات السياسية في الداخل، تُلحق الضرر برفاهنا الجسدي والنفسي”. وفي مواجهة هذه التحديات المتفاقمة، ذكرت بلاسخارت ان “التفاؤل أمرٌ أساسيّ، فلنُفكّر كيف يُمكننا أن نكون جزءاً من ولادةٍ جديدة، من بداياتٍ جديدةٍ مُستلهَمةٍ من العدالة والاحترام، وهو ما يحتاجه عالمُنا بشدّة”، موضحة ان “الخلافات في العراق يُمكن أن تُحلّ بسرعةٍ من أجل أن يمضي البلدُ قُدماً على الطريق نحو التنمية المستدامة والازدهار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *