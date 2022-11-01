بلاسخارت:الفساد التحدي الأكبر في العراق

بلاسخارت:الفساد التحدي الأكبر في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن الفساد هو تحدي العراق الأكبر، فيما أشارت الى أنه يقف ضد تقدم وتطور البلاد.وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال ملتقی الشرق الأوسط 2022 المقام في أربيل بعنوان “عراقٌ للجميع”، بمشاركة سياسيين وباحثين من داخل وخارج العراق، إن “هناك فساداً كبيراً في العراق، وهو التحدي الأكبر”، مبينة أن “الفساد يقف ضد تقدم وتطور العراق”.وأضافت: “نحن نعطي المقترحات والمشورة للعراق وكردستان”، مشيرة الى أن “الأمم المتحدة تدعم تقوية العلاقة بين بغداد وأربيل”.وعلقت على القصف الذي يستهدف الأراضي العراقية، أكدت بلاسخارت أنه “لا يمكنني وقف القصف التركي والإيراني على العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *