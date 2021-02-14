بلاسخارت:ننتظر من نيجيرفان أن يؤدي دورا ملموسا في انجاح المباحثات بين أربيل وبغداد

بلاسخارت:ننتظر من نيجيرفان أن يؤدي دورا ملموسا في انجاح المباحثات بين أربيل وبغداد
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكدت المبعوثة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت يوم الاحد (14 شباط 2021)، أنهم ينتظرون من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ان يؤدي دورا ملموسا في انجاح المباحثات بين أربيل وبغداد، وأنه بإمكانه القيام بذلك.وقال بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان، بان “رئيس الاقليم التقى صباح اليوم، بالمبعوث الاممية جينين بلاسخارت في أربيل”.  وأضاف، “ان بلاسخارت أكدت على امكانية نيجيرفان بارزاني في تثبيت حصة كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021، وكذلك قدرته في الحفاظ على وحدة الصف للأطراف الكردستانية”.وأشار الى ان “الاجتماع تمت مناقشة خلافات أربيل – بغداد والمساعي المبذولة لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة”، وأكد الجانبان “على معالجة تلك الخلافات وفق مبادئ الدستور العراقي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم”.واشارت “ننتظر من بارزاني ان يؤدي دورا ملموسا في انجاح المباحثات بين أربيل وبغداد، وأنه بإمكانه القيام بذلك”.

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