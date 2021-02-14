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الاقتصاد النيابية:زيادة رأسمال المصارف الحكومية في الموازنة العامة
صالح:أمن واستقرار العراق عامل أساسي لاستقرار المنطقة
حزب العائلة البارزانية يرفض شروط تحالف الفتح لتمرير موازنة الإقليم
حزب بارزاني:لا نعترف بالمادة 111 الدستورية ولن نسلم نفط الإقليم إلى بغداد
نائب:حكومة الكاظمي غير صادقة مع الشعب العراقي
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الاقتصاد النيابية:زيادة رأسمال المصارف الحكومية في الموازنة العامة
حزب العائلة البارزانية يرفض شروط تحالف الفتح لتمرير موازنة الإقليم
حزب بارزاني:لا نعترف بالمادة 111 الدستورية ولن نسلم نفط الإقليم إلى بغداد
نائب:حكومة الكاظمي غير صادقة مع الشعب العراقي
بلاسخارت:ننتظر من نيجيرفان أن يؤدي دورا ملموسا في انجاح المباحثات بين أربيل وبغداد
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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شبكة اخبار العراق تنعي عائلة المرحوم سامي محسن
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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